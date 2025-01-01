У Ковелі віддадуть останню шану Герою Ігореві Гембицькому

Завтра, 25 вересня, мешканці Ковельської громади проведуть в останню путь військовослужбовця, чиє серце зупинилося у київській лікарні.Про це у телеграмі повідомив мер КовеляВійна забирає життя не лише на полі бою. Внаслідок перенесених хвороб, пов’язаних із проходженням військової служби, помер Гембицький Ігор Петрович, старший оператор відділення радіорозвідки взводу радіорозвідки розвідувальної роти військової частини А4667. Його серце зупинилося в одному з лікувальних закладів Києва 21 вересня 2025 року.Прощання з бійцем відбудеться у четвер, 25 вересня, за наступним порядком:• 08:30 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;• 09:30 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають Захисника у селі Хочин на Рівненщині, де проживають його батьки.«Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначив Ігор Чайка.