Патрульні допомогли врятувати життя бабусі в Луцьку
Сьогодні, 10:55
В обласному центрі Волині патрульні спільно з рятувальниками та медиками допомогли літній жінці.
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
Правоохоронці отримали повідомлення про те, що 82-річна жінка не виходить на зв’язок.
Заявниця — онука жінки повідомила патрульним, що двері квартири зачинені, а ключ залишився у замку зсередини. Із помешкання було чутно голос її бабусі.
Рятувальники ДСНС відкрили двері. Усередині ми виявили громадянку, яка не могла самостійно пересуватися.
Поліцейські негайно викликали швидку допомогу. Медики після огляду повідомили, що жінка потребує ушпиталення. Спільними зусиллями патрульних, рятувальників та лікарів її доставили до карети швидкої медичної допомоги.
«Дякуємо небайдужим громадянам, які своєчасно звертаються по допомогу. Це дозволяє рятувати життя», - зазначили у поліції.
