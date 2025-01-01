Смертельний конфлікт: у Луцькому районі жінка вбила чоловіка





Про це виданню



В Головному управлінні Національної поліції Волині випадок підтвердили.



"Жінка завдала смертельного поранення чоловіку, її затримали" - зазначили у поліції.



Обставини трагічного випадку та що стало причиною конфлікту - наразі невідомі.



Деталі - згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 23 вересня, у селі Оздів Луцького району жінка під час конфлікту з чоловіком завдала йому травм, внаслідок яких він помер.Про це виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.В Головному управлінні Національної поліції Волині випадок підтвердили."Жінка завдала смертельного поранення чоловіку, її затримали" - зазначили у поліції.Обставини трагічного випадку та що стало причиною конфлікту - наразі невідомі.Деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію