Смертельний конфлікт: у Луцькому районі жінка вбила чоловіка
Сьогодні, 10:38
Вчора, 23 вересня, у селі Оздів Луцького району жінка під час конфлікту з чоловіком завдала йому травм, внаслідок яких він помер.
Про це виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
В Головному управлінні Національної поліції Волині випадок підтвердили.
"Жінка завдала смертельного поранення чоловіку, її затримали" - зазначили у поліції.
Обставини трагічного випадку та що стало причиною конфлікту - наразі невідомі.
Деталі - згодом.
