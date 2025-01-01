Смертельний конфлікт: у Луцькому районі жінка вбила чоловіка

Смертельний конфлікт: у Луцькому районі жінка вбила чоловіка
Вчора, 23 вересня, у селі Оздів Луцького району жінка під час конфлікту з чоловіком завдала йому травм, внаслідок яких він помер.

Про це виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

В Головному управлінні Національної поліції Волині випадок підтвердили.

"Жінка завдала смертельного поранення чоловіку, її затримали" - зазначили у поліції.

Обставини трагічного випадку та що стало причиною конфлікту - наразі невідомі.

Деталі - згодом.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На фото - портрети тих, хто досі не вернувся додому: у Луцьку - виставка про безвісти зниклих і полонених воїнів
Сьогодні, 11:12
Патрульні допомогли врятувати життя бабусі в Луцьку
Сьогодні, 10:55
Смертельний конфлікт: у Луцькому районі жінка вбила чоловіка
Сьогодні, 10:38
У громаді на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Дідуком
Сьогодні, 10:30
Ми пропонували рф зустрітися навіть у Казахстані, але путін хоче воювати, - Зеленський
Сьогодні, 10:20
Медіа
відео
1/8