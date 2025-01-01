У громаді на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Дідуком
Сьогодні, 10:30
Сьогодні, 24 вересня, у Колківській громаді на Волині краяни проведуть в останню путь полеглого захисника Віктора Дідука.
Про це у фейсбуці повідомила сільрада.
Кортеж з тілом загиблого Захисника Дідука Віктора Андрійовича зустрічають сьогодні, 24 вересня, об 11:00.
Траурний кортеж прямуватиме до рідної домівка Героя смт Колки, вул. Грушевського, буд.2 .
Далі формують колону з оркестром і пішою ходою ідуть до храму Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ.
Поховають Героя на місцевому кладовищі смт Колки.
«Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати свою останню шану Герою Віктору Дідуку, який мужньо боронив кордони нашої держави. Вічна та світла пам'ять Герою України», - йдеться у повідомленні.
