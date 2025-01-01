У громаді на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Дідуком

У громаді на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Дідуком
Сьогодні, 24 вересня, у Колківській громаді на Волині краяни проведуть в останню путь полеглого захисника Віктора Дідука.

Про це у фейсбуці повідомила сільрада.

Кортеж з тілом загиблого Захисника Дідука Віктора Андрійовича зустрічають сьогодні, 24 вересня, об 11:00.

Траурний кортеж прямуватиме до рідної домівка Героя смт Колки, вул. Грушевського, буд.2 .

Далі формують колону з оркестром і пішою ходою ідуть до храму Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ.

Поховають Героя на місцевому кладовищі смт Колки.

«Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати свою останню шану Герою Віктору Дідуку, який мужньо боронив кордони нашої держави. Вічна та світла пам'ять Герою України», - йдеться у повідомленні.

У громаді на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Дідуком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смертельний конфлікт: у Луцькому районі жінка вбила чоловіка
Сьогодні, 10:38
У громаді на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Дідуком
Сьогодні, 10:30
Ми пропонували рф зустрітися навіть у Казахстані, але путін хоче воювати, - Зеленський
Сьогодні, 10:20
Агентом фсб виявився медбрат у херсонській лікарні
Сьогодні, 10:12
На Львівщині мобілізували єдиного сина, який доглядав за прикутим до ліжка батьком
Сьогодні, 09:55
Медіа
відео
1/8