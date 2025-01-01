Нова втрата: на війні загинув волинянин Владислав Мартинюк

До Люблинецької громади на Волині надійшли сумна звістка про загибель на війні краянина, військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомила голова громади«Шановні жителі Люблинецької громади, цій чорній біді немає ні кінця, ні краю, на жаль, війна знову принесла скорботні , страшні новини для усіх нас…» - зазначила вона.Стало відомо , що 13 вересня 2025 року, під час виконання обов’язків військової служби, завдань пов’язаних із захистом Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України в бою за Україну, її свободу та незалежність в районі населеного пункту Новий Мир Ізюмського району Харківської області загинув мужній воїн - захисник, житель селища Люблинець, оператор безпілотних літальних апаратів 12 відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу розвідки та корегування роти безпілотних систем 2-го штурмового батальйону військової частини А 4638, старший солдат Мартинюк Владислав Петрович.Воїн із перших днів війни боронив нашу землю і усіх нас від московського окупанта.«В цій щирій усмішці, де усміхаються навіть очі, жодного натяку про смерть… В цьому, такому ще молодому, але водночас мужньому і хороброму погляді стільки щасливих мрій і планів… Але війна безжальна, вона нищить життя, руйнує людські долі, нівечить наші душі, шматує зболені серця…» - зазначила Наталія Сіховська.У зв'язку із сумною подією, у Люблинецькій громаді відсьогодні оголошується триденна жалоба.Деталі щодо похованя та прощання із Героєм повідомлять згодом.«Щирі співчуття батькамта, братамта, рідним, побратимам та усім, хто знав і любив Влада! Вічна пам'ять, вдячність, честь і слава Герою! Не забудемо! Не пробачимо!» - додала голова громади.