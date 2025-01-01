Нова втрата: на війні загинув волинянин Владислав Мартинюк
Сьогодні, 12:33
До Люблинецької громади на Волині надійшли сумна звістка про загибель на війні краянина, військовослужбовця Владислава Мартинюка.
Про це у фейсбуці повідомила голова громади Наталія Сіховська.
«Шановні жителі Люблинецької громади, цій чорній біді немає ні кінця, ні краю, на жаль, війна знову принесла скорботні , страшні новини для усіх нас…» - зазначила вона.
Стало відомо , що 13 вересня 2025 року, під час виконання обов’язків військової служби, завдань пов’язаних із захистом Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України в бою за Україну, її свободу та незалежність в районі населеного пункту Новий Мир Ізюмського району Харківської області загинув мужній воїн - захисник, житель селища Люблинець, оператор безпілотних літальних апаратів 12 відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу розвідки та корегування роти безпілотних систем 2-го штурмового батальйону військової частини А 4638, старший солдат Мартинюк Владислав Петрович.
Воїн із перших днів війни боронив нашу землю і усіх нас від московського окупанта.
«В цій щирій усмішці, де усміхаються навіть очі, жодного натяку про смерть… В цьому, такому ще молодому, але водночас мужньому і хороброму погляді стільки щасливих мрій і планів… Але війна безжальна, вона нищить життя, руйнує людські долі, нівечить наші душі, шматує зболені серця…» - зазначила Наталія Сіховська.
У зв'язку із сумною подією, у Люблинецькій громаді відсьогодні оголошується триденна жалоба.
Деталі щодо похованя та прощання із Героєм повідомлять згодом.
«Щирі співчуття батькам Тетяні та Петру, братам Євгену та Андрію, рідним, побратимам та усім, хто знав і любив Влада! Вічна пам'ять, вдячність, честь і слава Герою! Не забудемо! Не пробачимо!» - додала голова громади.
