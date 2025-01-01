На Донеччині росіяни убили цивільних і викрали їхню доньку. ВІДЕО





Про це повідомив Третій армійський корпус, у зоні відповідальності якого сталася ця ситуація, пише



З радіоперехоплень стало відомо, що ще до початку штурму села російський командир з позивним «Балі» віддав наказ на знищення цивільного населення.



ДИВИТИСЬ ВІДЕО В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛІ ВолиньПост.



«Відразу готуйтеся, що доведеться убивати людей, убивати всіх без розбору. Всіх без розбору! Не рахуючи дітей. Всі, хто там перебуває, ніякого стосунку до нас не мають», — йшлося у вказівках «Балі».



Його підлеглі увійшли до житлового будинку та розстріляли мирних мешканців. Їхню дитину — дівчинку — росіяни викрали і взяли в заручники.



«Дитина <має бути> постійно під наглядом, десь її окремо тримаємо, спиною до неї також не повертатися <…> Давайте забирайте дівча, забирайте дівча! <…> Дівчинка, щоб тіл не бачила, тримати її десь окремо, не чіпати, не ображати, годувати, поїти і все інше», — свідчить радіоперехоплення.



У Третьому армійському корпусі кажуть, що таким чином рф використовує дитину для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу села Шандриголове на Донеччині російські штурмовики вбили батьків дитини, а її саму забрали з собою.Про це повідомив Третій армійський корпус, у зоні відповідальності якого сталася ця ситуація, пише Громадське З радіоперехоплень стало відомо, що ще до початку штурму села російський командир з позивним «Балі» віддав наказ на знищення цивільного населення.«Відразу готуйтеся, що доведеться убивати людей, убивати всіх без розбору. Всіх без розбору! Не рахуючи дітей. Всі, хто там перебуває, ніякого стосунку до нас не мають», — йшлося у вказівках «Балі».Його підлеглі увійшли до житлового будинку та розстріляли мирних мешканців. Їхню дитину — дівчинку — росіяни викрали і взяли в заручники.«Дитина <має бути> постійно під наглядом, десь її окремо тримаємо, спиною до неї також не повертатися <…> Давайте забирайте дівча, забирайте дівча! <…> Дівчинка, щоб тіл не бачила, тримати її десь окремо, не чіпати, не ображати, годувати, поїти і все інше», — свідчить радіоперехоплення.У Третьому армійському корпусі кажуть, що таким чином рф використовує дитину для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію