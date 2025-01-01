Судитимуть двох військових посадовців за організацію корупційної схеми у столичному та волинському ТЦК

Судитимуть двох військових посадовців за організацію корупційної схеми у столичному та волинському ТЦК
Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно двох посадовців командування одного з родів військ Збройних сил України, які організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних у двох ТЦК та СП в Києві та на Волині.

Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляють у ДБР.

У січні 2025 року підполковник повідомив одному із чоловіків, що має знайомих у ТЦК та СП Києва. За їхнього «сприяння» він міг би оновити військово-облікові дані та внести необхідні відомості до реєстру «Оберіг». Вартість таких «послуг» становила 4 тисячі доларів США.

Після проходження всієї необхідної процедури оновлення військово-облікових даних посадовець отримував обумовлену ним суму.

Після вдалої оборудки підполковник вирішив звернутись до свого керівника з пропозицією налагодити «бізнес» на ухилянтах, але не через столичний ТЦК, а через волинський, у якому начальник мав зв’язки. Полковник погодився на цю пропозицію та налагодив контакт з одним із волинських ТЦК.

Згодом підполковник знайшов трьох клієнтів та запропонував їм оновити дані вже через один із ТЦК та СП Волинської області. Цінник виріс до 9 тисяч доларів США, але за цю суму військовозобов’язані навіть не з’являлись у ТЦК, всі документи підписувались виконавцями.

Загалом, задокументовано чотири факти внесення фігурантами «оновлених» даних.

Обидва посадовці обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб. (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: посадовці, ТЦК, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дружині загиблого бійця з Волині вручили орден «За мужність»
Сьогодні, 15:16
Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Сьогодні, 14:43
Судитимуть двох військових посадовців за організацію корупційної схеми у столичному та волинському ТЦК
Сьогодні, 14:06
На Волині оштрафували нелегальну заправку на понад півтора мільйона гривень
Сьогодні, 13:33
На Донеччині росіяни убили цивільних і викрали їхню доньку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:08
Медіа
відео
1/8