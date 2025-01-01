Судитимуть двох військових посадовців за організацію корупційної схеми у столичному та волинському ТЦК





Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомляють у



У січні 2025 року підполковник повідомив одному із чоловіків, що має знайомих у ТЦК та СП Києва. За їхнього «сприяння» він міг би оновити військово-облікові дані та внести необхідні відомості до реєстру «Оберіг». Вартість таких «послуг» становила 4 тисячі доларів США.



Після проходження всієї необхідної процедури оновлення військово-облікових даних посадовець отримував обумовлену ним суму.



Після вдалої оборудки підполковник вирішив звернутись до свого керівника з пропозицією налагодити «бізнес» на ухилянтах, але не через столичний ТЦК, а через волинський, у якому начальник мав зв’язки. Полковник погодився на цю пропозицію та налагодив контакт з одним із волинських ТЦК.



Згодом підполковник знайшов трьох клієнтів та запропонував їм оновити дані вже через один із ТЦК та СП Волинської області. Цінник виріс до 9 тисяч доларів США, але за цю суму військовозобов’язані навіть не з’являлись у ТЦК, всі документи підписувались виконавцями.



Загалом, задокументовано чотири факти внесення фігурантами «оновлених» даних.



Обидва посадовці обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб. (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.



Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

