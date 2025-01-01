Дружині загиблого бійця з Волині вручили орден «За мужність»

Лесі Соловей.



Про це Тарас Хом'як 24 вересня.



Указом президента України від 23 липня 2025 загиблого військовослужбовця Івана Солов'я, який віддав своє життя за незалежність та суверенітет України нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.



Що відомого про бійця Івана Солов'я



Іван Соловей родом із села Привітне Локачинської громади. Старший сержант загинув в результаті російського обстрілу в районі населеного пункту Роботине Запорізької області у лютому 2024 року. У бійця залишилися дружина і доньки.



Довідково: орден "За мужність" — це державна нагорода України, якою нагороджуються військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи за особисту мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, за інших надзвичайних обставин, у боротьбі зі злочинністю, а також при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

