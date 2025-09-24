Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі





Про це пише



"Мапу оновлено. Ворог окупував Новомиколаївку та Новоіванівку, а також просунувся поблизу Калинівського, Тернового та Новоіванівки", - йдеться в повідомленні.



23 вересня проєкт DeepState опублікував нові мапи, з яких випливає, що російські окупаційні війська просунулися у Дніпропетровській та Запорізькій областях. За даними "Інтерфакс-Україна" за останню добу росіяни зайняли 8,77 кв км території.



22 вересня стало відомо, що на Добропільському напрямку в Донецькій області українським Силам оборони протягом доби вдалося відновити контроль над 1,3 км² території, яку раніше окупували російські війська.



20 вересня проєкт DeepState повідомляв, що російські окупаційні війська просунулися на трьох напрямках, зокрема – у Запорізькій області, на Дніпропетровщині та Донеччині.

