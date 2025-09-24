У путіна відкидають усі пропозиції Києва про зустріч

Володимира Зеленського і глави РФ володимира путіна, є "абсолютно неприйнятними" для Москви.



Про це пише



"Київський режим (так в РФ називають владу України – ред.) зараз абсолютно пішов у пасивну позицію. Судячи з усього, вони намагаються продемонструвати і своїм спонсорам в Європі, і своїм кураторам те, що вони можуть воювати, але вони не повинні забувати, що з кожним прожитим днем, коли українська сторона відмовляється від переговорів, переговорні позиції української сторони будуть тільки погіршуватися", - сказав Пєсков.



Він додав, що про це нібито "красномовно свідчить" динаміка на фронті.



Пєсков не пояснив, що саме він, Кремль або путін вкладають у слова "Україна відмовляється від переговорів", але при цьому додав, що всі країни, в яких Київ пропонував провести зустріч з Путіним, є неприйнятними для РФ.



"Українці сиплють великою кількістю пропозицій, називають величезну кількість країн. І спочатку наполягали зовсім не на Казахстані, а на тих країнах, які абсолютно для нас неприйнятні. Як і раніше, чомусь вважається, що Швейцарія є нейтральною країною. Або Австрія. Вони де-факто вже не є нейтральними країнами для нас, це потрібно враховувати", – заявив Пєсков.

