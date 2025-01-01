На Волині рятувальники допомогли чоловікові, який впав у погріб





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



24 вересня о 12:02 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Заріччя Володимирського району чоловік літнього віку впав у погріб під будинком.



Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир за допомогою драбини спустилися у підвал, підняли потерпілого на поверхню та передали працівникам екстреної медичної допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники допомогли чоловікові, який впав у погріб.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.24 вересня о 12:02 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Заріччя Володимирського району чоловік літнього віку впав у погріб під будинком.Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир за допомогою драбини спустилися у підвал, підняли потерпілого на поверхню та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію