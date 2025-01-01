На Волині рятувальники допомогли чоловікові, який впав у погріб
Сьогодні, 16:34
На Волині рятувальники допомогли чоловікові, який впав у погріб.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
24 вересня о 12:02 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Заріччя Володимирського району чоловік літнього віку впав у погріб під будинком.
Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир за допомогою драбини спустилися у підвал, підняли потерпілого на поверхню та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
