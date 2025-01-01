Лучанин декілька разів вистрілив у єгеря та його дружину: його судитимуть
Сьогодні, 17:06
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо волинянина, який стріляв у єгеря та його дружину.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що увечері 29 березня 2025 року 43-річний житель Луцька у селі Зеленолужне Луцького району під час конфлікту щодо незаконного полювання здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї у бік єгеря Володимир-Волинського надлісництва та його дружини.
Внаслідок стрілянини єгер отримав поранення, а його дружина загинула на місці події.
Під час проведення обшуку у домоволодінні стрільця працівники поліції виявили і вилучили два пістолети, патрони та вибухову речовину – бездимний порох, а також капсули з умістом наркотичної речовини – трамадолу.
Його обвинувачують у вбивстві близького родича особи у зв'язку з виконанням цією особою службового обов'язку, закінченому замаху на вбивство такої особи, незаконному поводженні зі зброєю та вибуховими речовинами і в незаконному придбанні й зберіганні без мети збуту наркотичних речовин (ч. 2 ст. 15 п. 8 ч. 2 ст. 115, п. п. 8, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).
Обвинувачений перебуває під вартою.
