Став командиром мінометного підрозділу у 20 років: історія бійця з Волині

Андрій родом із волинського села. Нині чоловік — командир мінометного підрозділу. З дитинства мріяв навчатися у військовому виші, проте вдалося лише з третьої спроби, бо розпочалось повномасштабне вторгнення.



Історію військовослужбовця розповіли у 14-ї окремій механізованій бригаді імені князі Романа Великого, пише



Зі слів Андрія, має проблеми з зором, тому двічі, коли подавав документи до військової академії отримував відмови, і після дев'ятого класу, і після одинадцятого класу. Шанс стати військовим дало повномасштабне вторгнення. До війська, каже Андрій його не взяли, проте він взяв участь в організації оборони рідного села. Перші два тижні лютого 2022 року вдома не з'являлися.



"Ми мали ловити диверсанта, у нас була така інформація. Влаштували засідку в лісі біля переправи через річку. Сховалися під містком, при мені — перцевий балончик та ліхтарик, який я хотів видати за пістолет. За планом, коли з’явиться диверсант, я мав вистрибнути з тим "пістолетом" і закричати: "Руки вгору! Лягай! Хлопці, сюди!", — пригадує, сміючись Андрій.



Диверсант так і не з'явився, а згодом Андрій приєднався до Князівської бригади. Тепер хлопець — воїн мінометного підрозділу. Військову службу починав в мінометному розрахунку, а тепер вже командує цим мінометним підрозділом.



"Тут важливо не лише знати свої обов’язки, а й бути готовим замінити будь-кого з побратимів. Багато чого я навчився у командира. Коли він пішов на підвищення, мене призначили на його місце", — говорить боєць.



Проблеми з зором не стали на заваді в прагненні захищати свою країну, каже Андрій. Як виявилося, за бажання всього вистачає не лише для влучного пострілу, а й щоб чітко бачити свою мету і вірити в неї, додає боєць.

