Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 25 вересня
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на четвер, 25 вересня.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

25 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 14-16° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла.

Теги: Погода, Луцьк, Волинь
