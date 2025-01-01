Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 25 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на четвер, 25 вересня.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
25 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 14-16° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла.
