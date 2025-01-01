У Луцькому зоопарку за 1,5 млн хочуть реконструювати кафе: що там буде





Про це йдеться у програмі розвитку комунального підприємства на 2026-2028 роки, яку затвердили під час пленарного засідання сесії міськради у середу, 24 вересня, передає



У документі зазначають, що у реконструйованому закладі хочуть зробити простір, де молодь зможе змістовно проводити своє дозвілля.



Саме ж кафе побудували ще у 90-ті пригадує директорка зоопарку Людмила Денисенко. З того часу там проводили свята, приміщення здавали в оренду, але з початком пандемії «ковіду» почались фінансові труднощі, які посилились із повномасштабним вторгненнями.



«На цей час ми вже бачимо, що там таке страхіття, воно нам не підходить і дуже сильно стимулювало саме до змін відкриття громадського простору біля «місто.кафе». Коли побачили з колективом дерев'яну альтанку, як вона використовується, ми зрозуміли, що дуже хочемо мати таку локацію біля себе.



Також завжди була ідея перенести саме до зоопарку на теплі осінні та весняні періоди уроки біології. Ми можемо організовувати благодійні ярмарки, збори громадських організацій. », – розповіла про плани журналістам сайту «Конкурент» директорка зоопарку Людмила Денисенко.



На це, запевняють, бюджетні гроші витрачати не будуть, а роботи проведуть власним коштом. Для цього, як зазначили у програмі, потрібно 1,5 млн грн.





