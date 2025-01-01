ТОП-10 базових речей для новонароджених, які знадобляться у перші місяці життя





1. Боді

Комбінована майка з трусиками або ж боді є одним із найзручніших елементів дитячого гардеробу. Завдяки тому, що боді дитячі щільно прилягають до тіла, вони не зсуваються, не задираються й захищають спинку від холоду. Завдяки кнопкам їх легко знімати й одягати. Для новонароджених найкращі моделі – із натуральної бавовни без жорстких швів і декоративних деталей.



2. Чоловічки для новонароджених

А такий елемент гардеробу, як чоловічки для новонароджених, може замінити одразу кілька речей: штанці, кофтинку та шкарпетки. Вони часто дуже рятують батьків завдяки можливості швидкого розстібання, адже це дозволяє оперативно змінити підгузок. Добре, якщо чоловічок має вбудовані рукавички-антицарапки та закриті ніжки.





3. Комбінезон дитячий

Для прогулянок незамінним стане теплий комбінезон дитячий. Він не розстібається під час руху й захищає малюка від вітру та холоду. Взимку оберіть утеплену модель, а на весну чи осінь – легший демісезонний варіант.



4. Ромпер дитячий

Ромпер дитячий – це легкий та стильний одяг, який поєднує в собі комфорт боді й комбінезона. Ідеально підходить для дому та спекотної погоди. Натуральні тканини дозволяють шкірі дихати, а кнопки або блискавки допомагають швидко переодягати малюка.





5. Пелюшки дитячі

Пелюшки дитячі – це найуніверсальніший помічник для батьків. Їх можна використовувати як ковдрочку, простирадло, рушник чи навіть у ролі легкої накидки. Найпопулярніші – муслінові та бавовняні, адже вони дихають і ніжні до шкіри.



6. Конверт на виписку

Окрасою першого «виходу у світ» завжди стає красивий та практичний конверт на виписку. Він знадобиться вам і після пологового будинку – для перших прогулянок та візитів до лікаря. Це зручна альтернатива ковдрі та комбінезону.





7. Плед дитячий

М’який плед дитячий знадобиться як вдома, так і на вулиці. Ним можна накрити малюка в колясці, створити затишок під час сну або використати як підстилку. Бажано мати кілька варіантів – теплий і легкий.



8. Шапочки та чепчики

Навіть у теплу пору року шапочка допоможе захистити голввку від протягів чи сонця. У перші тижні життя це обов’язковий аксесуар. Обирайте моделі з м’яких тканин без тугих резинок.



9. Шкарпетки й рукавички-антицарапки

Малюки рухають ручками й ніжками, тому одяг для немовлят має передбачати дрібні аксесуари, які допоможуть уникнути неприємних травм та хвороб. Якісні шкарпетки зігріють ніжки, а рукавички захистять обличчя від випадкових подряпин. Важливо, щоб вони добре фіксувалися, але не стискали.



10. Слинявчики й нагрудники

Хоч це й дрібниця, але дуже зручна. Нагрудники захищають одяг від плям молока чи суміші, зменшують кількість прання та підтримують акуратний вигляд.



Поради щодо вибору одягу для малюка

Перший гардероб новонародженого має бути не тільки стильним, але й безпечним, адже якісні речі зроблять перші дні для малюка комфортними, а для батьків – спокійними. Тому, обираючи одяг для дитини, враховуйте такі важливі моменти:



віддавайте перевагу натуральним тканинам – бавовні, мусліну, льону;

уникайте зайвих швів і жорстких елементів;

купуйте кілька розмірів наперед, адже діти ростуть швидко;

продумайте сезонність: літні, демісезонні та теплі речі.

Чому важливо мати базовий набір

Наявність продуманого гардероба допомагає молодим батькам почуватися впевненіше й зосередитися на спілкуванні з малюком. Кожна із перелічених речей – це маленький внесок у комфорт, безпеку та здоров’я дитини. Ознайомитися з якісними товарами можна на сайті mumami.com.ua, де представлений широкий вибір товарів для найменших.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поява малюка – це неймовірно хвилюючий і відповідальний етап для кожної родини. У цей період батьки прагнуть створити для дитини максимально комфортні та безпечні умови. Ще на етапі його очікування батьки активно адаптують простір удома та закуповують якісний одяг для новонароджених , адже від правильно підібраних тканин, фасонів і розмірів залежить не лише зручність, а й здоров’я та гарний настрій малюка. Щоб полегшити цей вибір, ми підготували список базових речей, які обов’язково знадобляться у перші місяці життя немовляти.Комбінована майка з трусиками або ж боді є одним із найзручніших елементів дитячого гардеробу. Завдяки тому, щощільно прилягають до тіла, вони не зсуваються, не задираються й захищають спинку від холоду. Завдяки кнопкам їх легко знімати й одягати. Для новонароджених найкращі моделі – із натуральної бавовни без жорстких швів і декоративних деталей.А такий елемент гардеробу, як, може замінити одразу кілька речей: штанці, кофтинку та шкарпетки. Вони часто дуже рятують батьків завдяки можливості швидкого розстібання, адже це дозволяє оперативно змінити підгузок. Добре, якщо чоловічок має вбудовані рукавички-антицарапки та закриті ніжки.Для прогулянок незамінним стане теплий. Він не розстібається під час руху й захищає малюка від вітру та холоду. Взимку оберіть утеплену модель, а на весну чи осінь – легший демісезонний варіант.– це легкий та стильний одяг, який поєднує в собі комфорт боді й комбінезона. Ідеально підходить для дому та спекотної погоди. Натуральні тканини дозволяють шкірі дихати, а кнопки або блискавки допомагають швидко переодягати малюка.– це найуніверсальніший помічник для батьків. Їх можна використовувати як ковдрочку, простирадло, рушник чи навіть у ролі легкої накидки. Найпопулярніші – муслінові та бавовняні, адже вони дихають і ніжні до шкіри.Окрасою першого «виходу у світ» завжди стає красивий та практичний. Він знадобиться вам і після пологового будинку – для перших прогулянок та візитів до лікаря. Це зручна альтернатива ковдрі та комбінезону.М’який плед дитячий знадобиться як вдома, так і на вулиці. Ним можна накрити малюка в колясці, створити затишок під час сну або використати як підстилку. Бажано мати кілька варіантів – теплий і легкий.Навіть у теплу пору року шапочка допоможе захистити голввку від протягів чи сонця. У перші тижні життя це обов’язковий аксесуар. Обирайте моделі з м’яких тканин без тугих резинок.Малюки рухають ручками й ніжками, томумає передбачати дрібні аксесуари, які допоможуть уникнути неприємних травм та хвороб. Якісні шкарпетки зігріють ніжки, а рукавички захистять обличчя від випадкових подряпин. Важливо, щоб вони добре фіксувалися, але не стискали.Хоч це й дрібниця, але дуже зручна. Нагрудники захищають одяг від плям молока чи суміші, зменшують кількість прання та підтримують акуратний вигляд.Перший гардероб новонародженого має бути не тільки стильним, але й безпечним, адже якісні речі зроблять перші дні для малюка комфортними, а для батьків – спокійними. Тому, обираючи одяг для дитини, враховуйте такі важливі моменти:Наявність продуманого гардероба допомагає молодим батькам почуватися впевненіше й зосередитися на спілкуванні з малюком. Кожна із перелічених речей – це маленький внесок у комфорт, безпеку та здоров’я дитини. Ознайомитися з якісними товарами можна на сайті mumami.com.ua, де представлений широкий вибір товарів для найменших.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію