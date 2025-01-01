У Луцьку на Соборності за 8 млн грн замінюють труби перед опалювальним сезоном
Сьогодні, 21:45
Навпроти гіпермаркету «Там Там» (просп. Соборності) «Луцьктепло» замінює тепломережі.
У планах — оновити 157 метрів труб, аби покращити постачання опалення до 55-го мікрорайону міста, розповіли у коментарі misto.media на підприємстві.
Вартість робіт та матеріалів — 8,047 млн грн.
Оскільки у міжопалювальний період ці мережі не експлуатуються, то перекривати постачання гарячої води у районі не будуть, додають на підприємстві.
Монтажні роботи планують завершити вже до кінця наступного тижня.
Коментарі 1
Скільки себе памʼятаю весь час ремонтують, оновлюють і тд - а результат відсутній
