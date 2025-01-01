У Луцьку на Соборності за 8 млн грн замінюють труби перед опалювальним сезоном





У планах — оновити 157 метрів труб, аби покращити постачання опалення до 55-го мікрорайону міста, розповіли у коментарі



Вартість робіт та матеріалів — 8,047 млн грн.



Оскільки у міжопалювальний період ці мережі не експлуатуються, то перекривати постачання гарячої води у районі не будуть, додають на підприємстві.



Монтажні роботи планують завершити вже до кінця наступного тижня.

