Добудова школи №13 у Луцьку затримується

Через затримку у надходженні коштів з державного бюджету добудова школи №13 у Луцьку затримується.

Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради, - інформує ВолиньUA.

Як повідомила директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова, з держбюджету на школу цього року має надійти 60 млн. грн. Водночас співфінансування з боку Луцька мало бути 42 млн грн, але по факту місто виділить лише 15 млн грн через менші обсяги державного фінансування. Загалом Луцьк має виділити 20% від загальної суми коштів на добудову школи.

До кінця року планується зробити значний обсяг робіт на будівництві школи №13. Проте невідомо, коли усі роботи будуть завершені.

