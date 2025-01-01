Добудова школи №13 у Луцьку затримується
Сьогодні, 22:12
Через затримку у надходженні коштів з державного бюджету добудова школи №13 у Луцьку затримується.
Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради, - інформує ВолиньUA.
Як повідомила директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова, з держбюджету на школу цього року має надійти 60 млн. грн. Водночас співфінансування з боку Луцька мало бути 42 млн грн, але по факту місто виділить лише 15 млн грн через менші обсяги державного фінансування. Загалом Луцьк має виділити 20% від загальної суми коштів на добудову школи.
До кінця року планується зробити значний обсяг робіт на будівництві школи №13. Проте невідомо, коли усі роботи будуть завершені.
