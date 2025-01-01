Посилки затримуються? «Нова пошта» попередила про розсилку від шахраїв

Шахраї розсилають SMS-повідомлення нібито від "Нової пошти". Ці повідомлення не мають жодного відношення до компанії та являються фішинговою розсилкою.Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".Клієнти "Нової пошти" почали отримувати SMS із невідомих номерів, у яких йдеться: "Вашу посилку затримано через неправильний індекс".У повідомленні додається небезпечне посилання, нібито для підтвердження адреси, а насправді - для збору особистих і банківських даних."Не переходьте за посиланням у SMS і не діліться особистими даними. Видаліть повідомлення і попередьте близьких, особливо літніх людей, які можуть не запідозрити обману", - наголосили у компанії.Там зазначили, що уся офіційна комунікація "Нової пошти" ведеться лише з офіційних каналів:- сайт;- мобільний застосунок;- соціальні мережі;- SMS-повідомлення.