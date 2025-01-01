Посилки затримуються? «Нова пошта» попередила про розсилку від шахраїв
24 вересня, 23:19
Шахраї розсилають SMS-повідомлення нібито від "Нової пошти". Ці повідомлення не мають жодного відношення до компанії та являються фішинговою розсилкою.
Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".
Клієнти "Нової пошти" почали отримувати SMS із невідомих номерів, у яких йдеться: "Вашу посилку затримано через неправильний індекс".
У повідомленні додається небезпечне посилання, нібито для підтвердження адреси, а насправді - для збору особистих і банківських даних.
"Не переходьте за посиланням у SMS і не діліться особистими даними. Видаліть повідомлення і попередьте близьких, особливо літніх людей, які можуть не запідозрити обману", - наголосили у компанії.
Там зазначили, що уся офіційна комунікація "Нової пошти" ведеться лише з офіційних каналів:
- сайт;
- мобільний застосунок;
- соціальні мережі;
- SMS-повідомлення.
