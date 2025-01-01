У Луцьку зараз мешкає понад 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб





Про це йшла мова під час сесії Луцької міськради, - інформує



"12 тисяч внутрішньо переміщених осіб зараз перебуває на території Луцької громади. Цих людей важко відслідкувати. Всього було зареєстровано понад 20 тисяч, але фактична кількість понад 12 тисяч. Зрозуміло, що хтось їде у країни ЄС. У 2022 - 2023 роках частина цих осіб повернулися додому", - зазначив міський голова Ігор Поліщук.



Нагадаємо, що у 2024 році 6500 внутрішньо переміщених осіб отримали підтримку у Територіальному центрі соціального обслуговування населення.

