У Луцьку зараз мешкає понад 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб

У Луцьку зараз мешкає понад 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб
У Луцькій громаді зараз фактично перебуває понад 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Про це йшла мова під час сесії Луцької міськради, - інформує ВолиньUA.

"12 тисяч внутрішньо переміщених осіб зараз перебуває на території Луцької громади. Цих людей важко відслідкувати. Всього було зареєстровано понад 20 тисяч, але фактична кількість понад 12 тисяч. Зрозуміло, що хтось їде у країни ЄС. У 2022 - 2023 роках частина цих осіб повернулися додому", - зазначив міський голова Ігор Поліщук.

Нагадаємо, що у 2024 році 6500 внутрішньо переміщених осіб отримали підтримку у Територіальному центрі соціального обслуговування населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ВПО, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зараз мешкає понад 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні, 22:43
Добудова школи №13 у Луцьку затримується
Сьогодні, 22:12
У Луцьку на Соборності за 8 млн грн замінюють труби перед опалювальним сезоном
Сьогодні, 21:45
ТОП-10 базових речей для новонароджених, які знадобляться у перші місяці життя
Сьогодні, 21:20
У Луцькому зоопарку за 1,5 млн хочуть реконструювати кафе: що там буде
Сьогодні, 21:15
Медіа
відео
1/8