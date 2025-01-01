25 вересня на Волині: гортаючи календар

День народження 25 вересня відзначають директор комунального закладу «Палац культури міста Луцька», заслужений діяч мистецтв України(на фото) та керівник Волинського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідівТакож уродини цього дня і у футболіста, уродженця Володимира-Волинського25 вересня іменини відзначають: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Опанас, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, сімейної злагоди й професійних успіхів.25 вересня - Всесвітній день моря. Міжнародне свято, яке відзначається щорічно в останній четвер вересня. Цей день був започаткований 1978 року на 10-й сесії Асамблеї Міжурядової морської консультативної організації (ІМО) — спеціалізованого агентства ООН, яке займається питаннями безпеки судноплавства та запобіганням забруднення морського середовища.А ще 25 вересня Всесвітній день фармацевта. Цю дату було обрано на честь заснування Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP) 1912 року. Офіційно свято було встановлено на Всесвітньому конгресі фармації та фармацевтичних наук 2009 року в Стамбулі, Туреччина.25 вересня святкують Всесвітній день легенів. Цей день був започаткований 2016 року за ініціативою Мічіакі Місіми, президента Кіотської асамблеї FIRS (Федерації міжнародних респіраторних товариств). Метою свята є підвищення обізнаності про важливість здоров’я легень та профілактику захворювань, пов’язаних із дихальною системою.