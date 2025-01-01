Чи очікувати магнітні бурі 25 вересня: прогноз

У четвер, 25 вересня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Напередодні сонячна активність була на помірному рівні.Про це повідомляє Meteoprog.За минулу добу на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С та один спалах класу М1. Сонячні спалахи M-класу є середніми, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.За даними meteoagent, 25 вересня очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень).