Курс валют на 25 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,41 (+5 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,65 (-15 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,40 (-6 коп.)

