Курс валют на 25 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 25 вересня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 5 копійок і становить 41,41 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,41 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,65 (-15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,40 (-6 коп.)
