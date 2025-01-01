Карпатська мольфарка зробила прогноз про зиму в Україні: чого очікувати

Магдалена Мочіовські зробила прогноз про те, якою буде зима 2025-2026 років в Україні. Вона наголосила, що буде складно, проте не апокаліптично.



Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Мій світ», передає



«З кожною наступною зимою буде важче і важче, але не треба лякатися. Повністю важко — так не буде. Не варто переживати. Я наголошую — такої зими, як фільмах, що просто кінець світу — такого не буде», — сказала мольфарка.



Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

