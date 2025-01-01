Учні ліцею на Волині тікали в укриття майже за кілометр: подробиці





Та, видається, очікування добігає кінця: підрядник отримав аванс і цього тижня обіцяє розпочати роботи, – повідомляє видання



Територія біля ліцею, де мали звести сучасне укриття та новий навчальний корпус, роками стояла пусткою і заростала бур’янами. Ще у 2023-му році з міського бюджету виділяли кошти на підготовчі роботи, але далі археологічних розкопок справа не пішла. Затримки пояснювали поділом будівництва на дві черги – спершу укриття, потім корпус – та проблемами з проєктною документацією.



17-го січня 2025 року виконавчий комітет міськради вирішив передати повноваження замовника Департаменту інфраструктури Волинської ОДА, який тепер відповідає за реалізацію проєкту та співфінансування.



Під час брифінгу міський голова Ігор Пальонка повідомив, що процес нарешті зрушив з місця:



«Уже проведений тендер, і вчора ми оплатили підряднику авансовий платіж у розмірі понад 9,5 мільйона гривень. Підрядники зобов’язуються на цьому тижні розпочати виконання робіт. У першу чергу будуть переносити інженерні мережі, а далі готуватимуть площу для бетонного монолітного покриття. Це буде одне з кращих укриттів у громаді – з урахуванням усіх норм і з можливістю проведення повноцінного освітнього процесу», – сказав він.



Якщо обіцянки підрядників справдяться, школярі більше не бігатимуть 800 метрів під сиренами, а матимуть просторе й безпечне укриття просто на території свого навчального закладу.

