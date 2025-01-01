Коли Дмитрівська поминальна субота 2025 року: як правильно згадувати покійників, що нести на кладовище

2025 року вона припадає на 25 жовтня. Це день, коли християни відвідують кладовища, моляться за душі рідних та близьких, що відійшли, і виконують традиційні обряди пам’яті.Дмитрівська субота отримала свою назву на честь святого апостола і першомученика Дмитра Солунського. Цього дня церква закликає вірян молитися за померлих, згадувати їхні добрі справи та просити Бога про спокій душ.Традиційно поминальні суботи присвячені духовній підготовці до великих свят і служать нагадуванням про цінність життя та родинних зв’язків.Молитва вдома та в церкві: вранці або перед відвідуванням кладовища можна прочитати короткі молитви за упокій душ: "Отче наш", "Вічная пам’ять". Багато церков пропонують спеціальні заупокійні служби, які варто відвідати.Згадайте добрі справи покійних: Дмитрівська субота — час не лише для скорботи, а й для спогадів про хороше, що зробили близькі. Це допомагає підтримати духовний зв’язок і дарує душевний спокій живим.Запалення свічок та лампадок: свічки символізують вічне життя та світло душі померлого. Їх можна запалити у церкві чи на могилі.На кладовище на Дмитрівську суботу традиційно приносять:Квіти — хризантеми, троянди або інші осінні квіти, що довго стоять;Їжу для поминального столу — хліб, паски, кутю, фрукти, печиво;Свічки та лампадки для освітлення могил;Поминальні записки (іменні листи) для церкви.Важливо пам’ятати: головне не кількість принесеного, а щирість серця та молитва за померлих.Відвідуйте кладовище разом із родиною — це посилює зв’язок поколінь. Приберіть могили заздалегідь, перед святом, щоб день пам’яті був чистим і спокійним. Можна принести невеликий подарунок для нужденних як акт милосердя, присвячений пам’яті покійних.