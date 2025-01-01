Скільки коштує картопля на ринках Луцька: ціни

урожаю картоплі планують зібрати цього року на Волині, 99% якої виростили селяни-одноосібники.



Про це розповів заступник начальника управління обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш, пише



З його слів, цьогоріч на Волині картоплю вирощували на площі 80 тисяч гектарів. Її вистачить для потреб області, а також для реалізації за межі краю. Урожай не збільшився, однак, у порівнянні із минулим роком якість товарної картоплі краща, ціни ж на неї — нижчі.



На ринках Луцька ціна картоплі коливається від 15 до 20 гривень, залежно від сорту і розміру.



"Сорт Melody продаю. З неї роблять чипси хороші, бульба жовта, м'яка. В цьому році ціна низька, бо урожай великий", — каже продавець Федір.



Житель Озерця — 79-річний Дмитро Романюк вирощує картоплю на трьох сотках землі. Для сім’ї, каже, урожаю вистачає, а щоб картопля добре родила, треба кожні 3-4 роки міняти посадковий матеріал



"Я не міняю, а собі відбираю кращі бульби. Цього року гірше, тому що була весна холодна. Мало зав'язалось. Ця біла картопля в той рік була 15-18 під кущем, а зараз три", — говорить господар.



Для хорошого урожаю, розповідає господар, треба обробляти землю від шкідників та додавати мінеральні добрива.



Пенсіонерка Тамара Сидорук із Кульчина викопує залишки картоплі на городі. З п’яти соток, зібрали 20 мішків. Урожай викопували трактором, платила за обробку однієї сотки землі — 60 гривень.



"Садити конем, потім конем треба сапати. А так все робить механізація. Посадили трактором, підгорнули трактором і все трактором і викопали. Пальне дороге, все дороге, то і їм дорого, і нам дорого. На цьому ніякої вигоди нема, просто люди хочуть мати щось своє", — каже Тамара Сидорук.



Продавчиня Валентина каже, що їй вирощувати картоплю обходиться дорого — для обробітку наймають комбайн по 120 гривень за сотку, щоб картоплю довести до хати з поля теж наймають машину, платять 400 гривень за одну доставку. А в селі картоплю приймають заготівельники по 9 гривень — не вигідно, каже жінка, тому й возить картоплю на продаж до Луцька. Продає кілограм картоплі по 15 гривень.



Нині господарі вже завершують збір картоплі на Волині, каже Олександр Книш, адже за даними обласного гідрометеоцентру з 25 вересня очікується зниження температури повітря вночі до 0-5° тепла, на поверхні ґрунту передбачаються заморозки 0-3°.





