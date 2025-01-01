На Волині майже не лишилося вакцин від сказу

На Волині закінчуються запаси вакцини проти сказу, імуноглобуліну – немає.У Волинській області фіксують загострення епідемічної ситуації зі сказом. За даними ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», від початку року місцеві медзаклади зареєстрували близько двох тисяч звернень через укуси або ослинення тваринами, і понад третину з них — діти, – пише Держпродспоживслужба.Порівняно з минулим роком кількість таких випадків зросла на 10%.В області вже зробили понад 5 тисяч щеплень, але на регіональному складі залишилося менше 300 доз вакцини. Їх вистачить лише до кінця вересня, тоді як наступна централізована поставка очікується не раніше грудня 2025 року. При цьому антирабічний імуноглобулін наразі взагалі відсутній.Фахівці наголошують: у випадку дефіциту препаратів значно ускладнюється лікування людей після укусів потенційно хворих тварин. Координаційна рада з питань громадського здоров’я рекомендувала органам місцевого самоврядування терміново розглянути можливість закупівлі антирабічних засобів за кошти місцевих бюджетів.Крім того, Держпродспоживслужба активізує заходи з вакцинації свійських тварин та контролю за популяцією диких. Проте, як зазначив начальник обласного управління служби Володимир Коваль, головною проблемою залишається чисельність лисиць: пероральна вакцинація охоплює близько 75% території, але в окремих районах її вдається проводити лише силами працівників служби.