У Луцькому ВПУ відкрили нову майстерню

У Луцькому ВПУ будівництва та архітектури відкрили навчально-практичний центр професії «Деревообробка».

Училище увійшло до переліку 72 закладів України, з яких три — на Волині, що отримали цільову державну підтримку для створення сучасних майстерень, пише misto.media.

Загальна вартість проєкту — понад 7,5 млн грн, з яких: 3,8 млн грн — кошти державного бюджету; 0,9 млн грн — бюджет Луцької міської ради; близько 3 млн грн — спеціальний фонд училища.

За ці гроші придбали 25 сучасних деревообробних верстатів.

Приміщення обладнали для:

сушіння деревини;

ручної обробки деревини;

механічної обробки;

роботи на верстатах з ЧПК ;

шліфування поверхонь деталей;

свердління і токарних робіт;

лазерної обробки матеріалів;

підготовки дереворізального інструменту.

Проєкт реалізували в межах державної ініціативи «100 майстерень».

