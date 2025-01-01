У Луцькому ВПУ відкрили нову майстерню





Училище увійшло до переліку 72 закладів України, з яких три — на Волині, що отримали цільову державну підтримку для створення сучасних майстерень, пише



Загальна вартість проєкту — понад 7,5 млн грн, з яких: 3,8 млн грн — кошти державного бюджету; 0,9 млн грн — бюджет Луцької міської ради; близько 3 млн грн — спеціальний фонд училища.



За ці гроші придбали 25 сучасних деревообробних верстатів.



Приміщення обладнали для:



сушіння деревини;



ручної обробки деревини;



механічної обробки;



роботи на верстатах з ЧПК ;



шліфування поверхонь деталей;



свердління і токарних робіт;



лазерної обробки матеріалів;



підготовки дереворізального інструменту.



Проєкт реалізували в межах державної ініціативи «100 майстерень».

