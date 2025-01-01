У Луцькому ВПУ відкрили нову майстерню
Сьогодні, 18:22
У Луцькому ВПУ будівництва та архітектури відкрили навчально-практичний центр професії «Деревообробка».
Училище увійшло до переліку 72 закладів України, з яких три — на Волині, що отримали цільову державну підтримку для створення сучасних майстерень, пише misto.media.
Загальна вартість проєкту — понад 7,5 млн грн, з яких: 3,8 млн грн — кошти державного бюджету; 0,9 млн грн — бюджет Луцької міської ради; близько 3 млн грн — спеціальний фонд училища.
За ці гроші придбали 25 сучасних деревообробних верстатів.
Приміщення обладнали для:
сушіння деревини;
ручної обробки деревини;
механічної обробки;
роботи на верстатах з ЧПК ;
шліфування поверхонь деталей;
свердління і токарних робіт;
лазерної обробки матеріалів;
підготовки дереворізального інструменту.
Проєкт реалізували в межах державної ініціативи «100 майстерень».
