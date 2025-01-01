Росіяни вдарили по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ: точне влучання в укриття





Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, пише



Серед застосованого озброєння — дві балістичні ракети «Іскандер».



Як розповіли у війську, внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють екстрені служби, пораненим оперативно надають необхідну медичну допомогу.



Там наголосили, що для збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час російських ракетних та повітряних атак.

