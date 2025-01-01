На Волині оштрафували нелегальну заправку на понад півтора мільйона гривень





Крім того, на АЗС працювали двоє людей без офіційного оформлення, повідомили 24 вересня у Головному управлінні ДПС у Волинській області, пише



За такі порушення бізнес оштрафували на 1,5 мільйона гривень за податкові порушення та ще на 80 тисяч гривень — за нелегальних працівників.



У податковій службі нагадують: якщо вам відомо про незаконний продаж пального, алкоголю чи тютюну, варто повідомити про це управління ДПС у Волинській області за телефоном (0332) 777-163 або надіслати інформацію поштою на адресу: Луцьк, Київський майдан, 4. У відомстві запевняють, що конфіденційність гарантують.

