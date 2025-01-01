На Волині оштрафували нелегальну заправку на понад півтора мільйона гривень
Сьогодні, 13:33
У Ковелі податківці викрили нелегальну автозаправку. Підприємець продавав пальне без ліцензії та не був зареєстрований як платник акцизного податку.
Крім того, на АЗС працювали двоє людей без офіційного оформлення, повідомили 24 вересня у Головному управлінні ДПС у Волинській області, пише Суспільне.
За такі порушення бізнес оштрафували на 1,5 мільйона гривень за податкові порушення та ще на 80 тисяч гривень — за нелегальних працівників.
У податковій службі нагадують: якщо вам відомо про незаконний продаж пального, алкоголю чи тютюну, варто повідомити про це управління ДПС у Волинській області за телефоном (0332) 777-163 або надіслати інформацію поштою на адресу: Луцьк, Київський майдан, 4. У відомстві запевняють, що конфіденційність гарантують.
