Україна хоче перейти в наступ, - Трамп
Сьогодні, 09:44
Президент США Дональд Трамп під час преконференції у Білому домі відповів на запитання, про що саме він говоритиме у п'ятницю зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
Про це пише LB.ua.
Республіканець сказав, що темою зустрічі стане війна, а саме - бажання української сторони "перейти в наступ", для чого, очевидно, потрібні американські ракети Tomahawk.
Трамп підкреслив, що "ухвалить рішення з цього питання". Він також додав, що хоче від путіна "щоб той припинив вбивати українців і росіян - а він вбиває багато росіян, понад 1,5 мільйона, здебільшого солдатів".
Трамп намагається чинити економічний тиск на Кремль - він нібито переконав Індію припинити купівлю російської нафти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише LB.ua.
Республіканець сказав, що темою зустрічі стане війна, а саме - бажання української сторони "перейти в наступ", для чого, очевидно, потрібні американські ракети Tomahawk.
Трамп підкреслив, що "ухвалить рішення з цього питання". Він також додав, що хоче від путіна "щоб той припинив вбивати українців і росіян - а він вбиває багато росіян, понад 1,5 мільйона, здебільшого солдатів".
Трамп намагається чинити економічний тиск на Кремль - він нібито переконав Індію припинити купівлю російської нафти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна хоче перейти в наступ, - Трамп
Сьогодні, 09:44
У Луцьку розширять стенд полеглим Героям у центрі
Сьогодні, 09:03
На пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» завершили ремонт
Сьогодні, 08:25