Україна хоче перейти в наступ, - Трамп
Президент США Дональд Трамп під час преконференції у Білому домі відповів на запитання, про що саме він говоритиме у п'ятницю зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це пише LB.ua.

Республіканець сказав, що темою зустрічі стане війна, а саме - бажання української сторони "перейти в наступ", для чого, очевидно, потрібні американські ракети Tomahawk.

Трамп підкреслив, що "ухвалить рішення з цього питання". Він також додав, що хоче від путіна "щоб той припинив вбивати українців і росіян - а він вбиває багато росіян, понад 1,5 мільйона, здебільшого солдатів".

Трамп намагається чинити економічний тиск на Кремль - він нібито переконав Індію припинити купівлю російської нафти.

