До нового туристичного маршруту в Луцьку включать унікальну пам’ятку
Старовинний монастир бригідок у Луцьку хочуть зробити частиною нового туристичного маршруту.

Про це повідомляє Misto media.

Будівля на Кафедральній, 16 є пам’яткою національного значення, тож її пропонують інтегрувати в новий історичний маршрут від річки Стир до парку імені Лесі Українки.

У планах:

• відновити підземелля та оборонні мури;
• створити меморіальний комплекс;
• відкрити культурний центр для виставок і конференцій;
• облаштувати простір для маломобільних людей.

