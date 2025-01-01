До нового туристичного маршруту в Луцьку включать унікальну пам’ятку
Сьогодні, 10:21
Старовинний монастир бригідок у Луцьку хочуть зробити частиною нового туристичного маршруту.
Про це повідомляє Misto media.
Будівля на Кафедральній, 16 є пам’яткою національного значення, тож її пропонують інтегрувати в новий історичний маршрут від річки Стир до парку імені Лесі Українки.
У планах:
• відновити підземелля та оборонні мури;
• створити меморіальний комплекс;
• відкрити культурний центр для виставок і конференцій;
• облаштувати простір для маломобільних людей.
