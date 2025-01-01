До нового туристичного маршруту в Луцьку включать унікальну пам’ятку

туристичного маршруту.



Про це повідомляє



Будівля на Кафедральній, 16 є пам’яткою національного значення, тож її пропонують інтегрувати в новий історичний маршрут від річки Стир до парку імені Лесі Українки.



У планах:



• відновити підземелля та оборонні мури;

• створити меморіальний комплекс;

• відкрити культурний центр для виставок і конференцій;

• облаштувати простір для маломобільних людей.

