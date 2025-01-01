В аварії на Волині постраждали 5 людей, - ЗМІ

У Володимирі на Волині у дорожньо-транспортну пригоду потрапили три автівки, постраждало 5 людей.

ДТП трапилася вчора, 15 жовтня, пізно ввечері у Володимирі на «Шистівській» об’їзній, повідомляють у телеграмі Волинські новини.

Зі слів очевидців, відбулося зіткнення трьох автівок. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Також травмувалися люди.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники ДСНС та бригада медиків швидкої.

Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик. Внаслідок ДТП постраждали 5 людей.



Медичні працівники встановили попередні діагнози постраждалим: дві жінки отримали закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Також травмувалося двоє дітей. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Дорослих доставили у Володимирське ТМО, а дітей для огляду доставили у Волинську ОДТМО.

Фото: Твій Володимир

Теги: ДТП, Волинь
