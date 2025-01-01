В аварії на Волині постраждали 5 людей, - ЗМІ

дорожньо-транспортну пригоду потрапили три автівки, постраждало 5 людей.



ДТП трапилася вчора, 15 жовтня, пізно ввечері у Володимирі на «Шистівській» об’їзній, повідомляють у телеграмі



Зі слів очевидців, відбулося зіткнення трьох автівок. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Також травмувалися люди.



На місці події працювали правоохоронці, рятувальники ДСНС та бригада медиків швидкої.



Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик. Внаслідок ДТП постраждали 5 людей.







Медичні працівники встановили попередні діагнози постраждалим: дві жінки отримали закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму.



Також травмувалося двоє дітей. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Дорослих доставили у Володимирське ТМО, а дітей для огляду доставили у Волинську ОДТМО.



Фото: Твій Володимир



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі на Волині употрапили три автівки, постраждало 5 людей.ДТП трапилася вчора, 15 жовтня, пізно ввечері у Володимирі на «Шистівській» об’їзній, повідомляють у телеграмі Волинські новини Зі слів очевидців, відбулося зіткнення трьох автівок. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Також травмувалися люди.На місці події працювали правоохоронці, рятувальники ДСНС та бригада медиків швидкої.Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик. Внаслідок ДТП постраждали 5 людей.Медичні працівники встановили попередні діагнози постраждалим: дві жінки отримали закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму.Також травмувалося двоє дітей. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Дорослих доставили у Володимирське ТМО, а дітей для огляду доставили у Волинську ОДТМО.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію