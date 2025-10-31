Обстріл рф: постраждали важливі для ядерної безпеки станції, Рівненська АЕС знизила потужність двох енергоблоків





Про це повідомили в МАГАТЕ, пише



Експерти агентства на Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС повідомили, що вони втратили доступ до однієї з зовнішніх ліній електропередач. А команда МАГАТЕ на Рівненській атомній енергостанції проінформувала про зниження потужності двох із чотирьох блоків – на прохання оператора мережі.



"Загрози для ядерної безпеки залишаються дуже реальними та постійно присутніми", – сказав Генеральний директор Гроссі.



Агентство повідомило про продовження зусиль з відновлення лінії 330 кВТ Феросплавна-1 Запорізької АЕС. Минулого тижня там виявили нове пошкодження лінії.



ЗАЕС місяць перебувала в блекауті і живилася від дизельних генераторів. Під час ремонтних робіт з відновлення зовнішнього електропостачання станції МАГАТЕ підтвердило виявлення додаткових пошкоджень резервної лінії Феросплавна-1, розташованої приблизно за 1,8 кілометра від розподільчої підстанції Запорізької теплоелектростанції.



30 жовтня Росія знову завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці. Більшість засобів ураження вона спрямувала саме на західні області. Била, зокрема, по ТЕЦ.

