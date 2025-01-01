Двоє волинянок стали кандидатками у майстри спорту України з фехтування на візку

Двом волинським спортсменкам з фехтування на візках отримали розряд "Кандидат у майстри спорту України спортсменкам з фехтування на візка".

Про це 30 жовтня повідомив Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", пише Суспільне.

Спортивний розряд отримали:

Уляна Маслош — за II місце (категорія А, шпага) на чемпіонаті України з фехтування на візках серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, який відбувся 25–29 квітня 2025 року у Києві.

Катерина Іваницька — за III місце (категорія В, шпага) на чемпіонаті України з фехтування на візках серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату (25–29 квітня 2025 року, м. Київ).

Для обох це був дебют на Всеукраїнських змаганннях, зазначили у "Інваспорті". Тренер-викладач спортсменок — Олександр Сундієв.

