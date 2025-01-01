У волинському музеї презентували виставку з 3D-мапінгом та експонатом XII століття. ВІДЕО





Проєкт "Коло часу: мультимедійна подорож спадщиною" реалізовували три місяці, розповіла Оксана Важатко.



До виставки увійшло відео, в основу якого лягла справжня історія ветерана Олександра Міщука. Його зіграв військовослужбовець, в цивільному житті — актор Павло Порицький.



"Такі речі — це синергія. Не лише енергетика актора, вдалий кадр, вдала думка, задум режисера — це все разом. Нас дуже надихало те, що зйомки дійсно відбувалися в селі Древині, де знайшли давню писанку. Погода, природа наповнювала нас. І маємо надію, що воно передалося у цій мультимедійній виставці", — сказав Павло Порицький.



Озвучила і зрежисувала відео режисерка Руслана Порицька. Вона зазначила, що читала про знахідку Олександра Міщука у мережі, однак для неї ця інформація виявилася надто позбавленою емоцій.



"Інформація пройшла кількома рядками: "військовий знайшов писанку і передав до краєзнавчого музею". Та в цьому дуже велика сила: земля йому подарувала цей скарб. Я завжди, коли дивлюсь на якусь таку річ, думаю, через скільки століть, рук, важливих моментів в чиємусь житті вона пройшла", — додала Руслана Порицька.



Режисерка зауважила: факт про те, що писанку віднайшов саме ветеран, подвоїло для неї цінність артефакту.



Ідею втілили менеджерка проєкту Вікторія Гомонець та працівник Луцькради Олег Парфенюк разом з командою.



"Ми переконані в тому, що діти, які відвідають мультимедійну виставку, точно будуть знати, що крашанки фарбували цибулинням, пацьорки — це намисто, а традиційна чорно-димлена кераміка — це теж наша спадщина, яку треба берегти", — сказала Вікторія Гомонець.



Проєкт реалізували Волинський краєзнавчий музей разом з Українським культурним фондом (УКФ). Бюджет склав понад 2, 1 мільйона гривень, з яких 1, 7 мільйонів профінансував УКФ.



Мета проєкту — популяризувати українську культурну спадщину у сучасний спосіб.



"Відвідувач купує квиток на виставку, яка традиційна і демонструє експонати, які вже є у мультимедійній виставці. Спочатку він знайомиться з цією виставкою, а потім з мультимедійною", — пояснила директорка музею.



Відвідувачі зможуть побачити виставку 1 листопада. Вхід, каже директорка музею, буде платним.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському краєзнавчому музеї відкрили виставку з елементами 3D-мапінгу. Основним експонатом проєкту є глиняна писанка XII століття, яку віднайшов ветеран війни у 2023 році в селі Древині.Проєкт "Коло часу: мультимедійна подорож спадщиною" реалізовували три місяці, розповіла Суспільному директорка музеюДо виставки увійшло відео, в основу якого лягла справжня історія ветерана Олександра Міщука. Його зіграв військовослужбовець, в цивільному житті — актор"Такі речі — це синергія. Не лише енергетика актора, вдалий кадр, вдала думка, задум режисера — це все разом. Нас дуже надихало те, що зйомки дійсно відбувалися в селі Древині, де знайшли давню писанку. Погода, природа наповнювала нас. І маємо надію, що воно передалося у цій мультимедійній виставці", — сказав Павло Порицький.Озвучила і зрежисувала відео режисерка Руслана Порицька. Вона зазначила, що читала про знахідку Олександра Міщука у мережі, однак для неї ця інформація виявилася надто позбавленою емоцій."Інформація пройшла кількома рядками: "військовий знайшов писанку і передав до краєзнавчого музею". Та в цьому дуже велика сила: земля йому подарувала цей скарб. Я завжди, коли дивлюсь на якусь таку річ, думаю, через скільки століть, рук, важливих моментів в чиємусь житті вона пройшла", — додала Руслана Порицька.Режисерка зауважила: факт про те, що писанку віднайшов саме ветеран, подвоїло для неї цінність артефакту.Ідею втілили менеджерка проєктута працівник Луцькради Олег Парфенюк разом з командою."Ми переконані в тому, що діти, які відвідають мультимедійну виставку, точно будуть знати, що крашанки фарбували цибулинням, пацьорки — це намисто, а традиційна чорно-димлена кераміка — це теж наша спадщина, яку треба берегти", — сказала Вікторія Гомонець.Проєкт реалізували Волинський краєзнавчий музей разом з Українським культурним фондом (УКФ). Бюджет склав понад 2, 1 мільйона гривень, з яких 1, 7 мільйонів профінансував УКФ.Мета проєкту — популяризувати українську культурну спадщину у сучасний спосіб."Відвідувач купує квиток на виставку, яка традиційна і демонструє експонати, які вже є у мультимедійній виставці. Спочатку він знайомиться з цією виставкою, а потім з мультимедійною", — пояснила директорка музею.Відвідувачі зможуть побачити виставку 1 листопада. Вхід, каже директорка музею, буде платним.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію