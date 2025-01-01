Луцьку сталася аварія за участі 5 автівок, утворилися затори. ФОТО





Про це повідомляють кореспонденти



Орієнтовно о 18:15 на проспекті Перемоги на з'їзді з моста зіткнулися попередньо 5 автівок. На місці працюють дві бригади екстерної медичної допомоги та поліція.



Через ДТП станом на 19:00 ускладнений рух на таких ділянках: проспект Перемоги — — вулиця Василя Мойсея — проспект Грушевського — вулиця Винниченка — центр — проспект Волі — вулиця Шопена — вулиця Клима Савура — вулиця Сухомлинського — проспект Соборності.



Ще одна аварія сталася орієнтовно о 18:45 на вулиці Ковельській, 29: зіткнулися легковий автомобіль та машина поліції. Обидві машини отримали механічні пошкодження.



На місці події працюють патрульні, які з'ясовують обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 30 жовтня в місті Луцьку сталися дві аварії за участі автомобілів. У зв'язку з цим містом утворилися затори приватного та громадського транспорту.Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місць подій.Орієнтовно о 18:15 на проспекті Перемоги на з'їзді з моста зіткнулися попередньо 5 автівок. На місці працюють дві бригади екстерної медичної допомоги та поліція.Через ДТП станом на 19:00 ускладнений рух на таких ділянках: проспект Перемоги — — вулиця Василя Мойсея — проспект Грушевського — вулиця Винниченка — центр — проспект Волі — вулиця Шопена — вулиця Клима Савура — вулиця Сухомлинського — проспект Соборності.Ще одна аварія сталася орієнтовно о 18:45 на вулиці Ковельській, 29: зіткнулися легковий автомобіль та машина поліції. Обидві машини отримали механічні пошкодження.На місці події працюють патрульні, які з'ясовують обставини ДТП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію