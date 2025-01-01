Луцьку сталася аварія за участі 5 автівок, утворилися затори. ФОТО

Луцьку сталася аварія за участі 5 автівок, утворилися затори. ФОТО
Ввечері 30 жовтня в місті Луцьку сталися дві аварії за участі автомобілів. У зв'язку з цим містом утворилися затори приватного та громадського транспорту.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місць подій.

Орієнтовно о 18:15 на проспекті Перемоги на з'їзді з моста зіткнулися попередньо 5 автівок. На місці працюють дві бригади екстерної медичної допомоги та поліція.
Луцьку сталася аварія за участі 5 автівок, утворилися затори. ФОТО

Через ДТП станом на 19:00 ускладнений рух на таких ділянках: проспект Перемоги — — вулиця Василя Мойсея — проспект Грушевського — вулиця Винниченка — центр — проспект Волі — вулиця Шопена — вулиця Клима Савура — вулиця Сухомлинського — проспект Соборності.
Луцьку сталася аварія за участі 5 автівок, утворилися затори. ФОТО

Ще одна аварія сталася орієнтовно о 18:45 на вулиці Ковельській, 29: зіткнулися легковий автомобіль та машина поліції. Обидві машини отримали механічні пошкодження.
Луцьку сталася аварія за участі 5 автівок, утворилися затори. ФОТО

На місці події працюють патрульні, які з'ясовують обставини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:35
Луцьку сталася аварія за участі 5 автівок, утворилися затори. ФОТО
Сьогодні, 20:00
У Луцьку в ДТП потрапив автомобіль поліції. ФОТО
Сьогодні, 19:03
На Волині 33-річний водій авто з'їхав у кювет: двох людей госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 18:09
Чорна звістка для Луцька: на війні загинули двоє Героїв Ігор Грабко та Вадим Целюх
Сьогодні, 17:31
Медіа
відео
1/8