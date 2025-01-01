Чорна звістка для Луцька: на війні загинули двоє Героїв Ігор Грабко та Вадим Целюх

На війні загинули двоє Героїв з Луцька.Про це повідомив міський голова"На жаль, маємо ще дві втрати.Лучанин, 30.09.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення-командира екіпажу безпілотних літальних комплексів 1 відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону.Молодший сержант Грабко Ігор Вʼячеславович загинув 28.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.Щирі співчуття багаторічній очільниці відділу комунального майна Луцької міської радиу звʼязку з загибеллю сина.Лучанин, 18.09.1988 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду вогнеметника вогнеметного відділення взводу радіаційного, хімічного, біологічного захисту.Солдат Целюх Вадим Володимирович загинув 29.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Махнівка Курської області", - йдеться в повідомленні.