Чорна звістка для Луцька: на війні загинули двоє Героїв Ігор Грабко та Вадим Целюх
Сьогодні, 17:31
На війні загинули двоє Героїв з Луцька.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще дві втрати.
Лучанин Грабко Ігор Вʼячеславович, 30.09.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення-командира екіпажу безпілотних літальних комплексів 1 відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону.
Молодший сержант Грабко Ігор Вʼячеславович загинув 28.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Щирі співчуття багаторічній очільниці відділу комунального майна Луцької міської ради Аллі Грабко у звʼязку з загибеллю сина.
Лучанин Целюх Вадим Володимирович, 18.09.1988 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду вогнеметника вогнеметного відділення взводу радіаційного, хімічного, біологічного захисту.
Солдат Целюх Вадим Володимирович загинув 29.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Махнівка Курської області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще дві втрати.
Лучанин Грабко Ігор Вʼячеславович, 30.09.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення-командира екіпажу безпілотних літальних комплексів 1 відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону.
Молодший сержант Грабко Ігор Вʼячеславович загинув 28.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Щирі співчуття багаторічній очільниці відділу комунального майна Луцької міської ради Аллі Грабко у звʼязку з загибеллю сина.
Лучанин Целюх Вадим Володимирович, 18.09.1988 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду вогнеметника вогнеметного відділення взводу радіаційного, хімічного, біологічного захисту.
Солдат Целюх Вадим Володимирович загинув 29.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Махнівка Курської області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку в ДТП потрапив автомобіль поліції. ФОТО
Сьогодні, 19:03
На Волині 33-річний водій авто з'їхав у кювет: двох людей госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 18:09
Чорна звістка для Луцька: на війні загинули двоє Героїв Ігор Грабко та Вадим Целюх
Сьогодні, 17:31
Через Волинь ввезли 210 тисяч тонн гумдопомоги: митниця нагадує про правильне оформлення декларацій
Сьогодні, 17:10