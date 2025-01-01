У луцькій квартирі виявили мертвого чоловіка





Про це пише «



Інформацію про знайденого 30 жовтня у квартирі на вулиці Львівській мертвого чоловіка підтвердили у поліції Волині.



Відомо, що тіло виявили у квартирі на 3-му поверсі.



Як повідомили у ДСНС, 30 жовтня о 10:40 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення від мешканців будинку на вул. Львівській, 61 про те, що їхній сусід довго не виходить на зв'язок.



На місце події виїхали рятувальники, які під наглядом поліції за допомогою автодрабини через вікно потрапили у квартиру на третьому поверсі.



Там знайшли чоловіка без ознак життя.



Його передали його поліції



Зі слів сусідів, тіло, ймовірно, пролежало кілька днів, адже в квартирі постійно горіло світло, а двері він не відчиняв і на зв'язок він не виходив.



