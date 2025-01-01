Погодинні відключення світла скасовано, - Міненерго

Наразі погодинніскасовані на всій території України. Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби.Про це у фейсбуці повідомляє Міненерго.Ворог вкотре завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України. Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби.«Стежте за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону», - закликали у відомстві.У деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.