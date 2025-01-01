Погодинні відключення світла скасовано, - Міненерго

Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України. Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби.

Про це у фейсбуці повідомляє Міненерго.

Ворог вкотре завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

«Стежте за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону», - закликали у відомстві.

У деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Теги: електроенергія, Волинь
