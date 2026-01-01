У Харкові загинула 70-річна жінка, яка каталася з гірки, - поліція
Сьогодні, 09:42
Поліцейські зʼясовують обставини загибелі жінки в Немишлянському районі Харкова.
Про це повідомили в поліції Харківської області.
70-річна жінка загинула від отриманих травм на місці події до приїзду швидкої.
18 січня близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про виявлення жінки без ознак життя в Немишлянському районі міста Харкова. Тіло знаходилося на снігу, неподалік було виявлено тюбінг.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2. Поліцейські провели огляд місця події, опитали свідків та встановили особу загиблої. Нею виявилася 70-річна жінка.
За висновком судово-медичного експерта, під час первинного огляду тіла видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Попередньо встановлено, що жінка отримала несумісні з життям травми під час катання з гірки.
Слідчим відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».
