У Харкові загинула 70-річна жінка, яка каталася з гірки, - поліція

Поліцейські зʼясовують обставини загибелі жінки в Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

70-річна жінка загинула від отриманих травм на місці події до приїзду швидкої.

18 січня близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про виявлення жінки без ознак життя в Немишлянському районі міста Харкова. Тіло знаходилося на снігу, неподалік було виявлено тюбінг.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2. Поліцейські провели огляд місця події, опитали свідків та встановили особу загиблої. Нею виявилася 70-річна жінка.

За висновком судово-медичного експерта, під час первинного огляду тіла видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Попередньо встановлено, що жінка отримала несумісні з життям травми під час катання з гірки.
Слідчим відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

