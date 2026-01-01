19 січня на Волині: гортаючи календар

19 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження історик, педагог та краєзнавець Геннадій Бондаренко, політолог, педагог, професор, завідувач кафедри політології Волинського національного університету ім. Лесі Українки Валерій Бортніков, громадські активісти Олена Черенкова та Руслана Мельник (на фото).

День ангела сьогодні святкують Андрій, Лаврентій, Лідія, Марія.

Вітаємо усіх, для кого цей день святковий, бажаємо вам міцного здоров’я, радості від життя і достатку.

19 січня, віряни святкують День пам'яті святого преподобного Макарія Єгипетського. Один із найвідоміших християнських пустельників. Народився в Єгипті, жив праведно і від ранньої молодості прагнув самотності та духовного подвигу.

