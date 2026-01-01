Помер завідувач науково-дослідного відділу волинського заповідника
Сьогодні, 13:15
Відійшов у Вічність завідувач науково-дослідного відділу Черемського природного заповідника.
Про це повідомили на сторінці Черемського природного заповідника.
"Пішов із життя завідувач науково-дослідного відділу Черемського природного заповідника Литовець Олег Георгійович. Колектив Черемського природного заповідника висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам’ять, глибока шана та вдячність за віддану працю й вагомий внесок у збереження природи", - йдеться у дописі на сторінці заповідника.
