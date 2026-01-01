Розшукують волинянина, який зник 4 дні тому

Правоохоронці та рідні розшукують волинянина, який 4 дні тому пішов з дому та не виходить на зв'язок.Про це повідомляють на сайті ГУНП у Волинській області., 26 листопада 1989 року народження, житель міста Олика, 14 січня 2026 року пішов з дому та перестав виходити на зв’язок. Де перебуває зараз – невідомо.ПРИКМЕТИ: зріст 160 см; середньої тілобудови; волосся чорне; очі карі, на спині є татуювання у вигляді хреста, на грудях зліва татуювання у вигляді серця та напис Рома.БУВ ОДЯГНЕНИЙ: у довгу темну куртку з наявними двома стрічками жовтого кольору, чорну шапку, сірі штани.Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380 50 978 6838 та 102.