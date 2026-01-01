Розшукують волинянина, який зник 4 дні тому

Розшукують волинянина, який зник 4 дні тому
Правоохоронці та рідні розшукують волинянина, який 4 дні тому пішов з дому та не виходить на зв'язок.

Про це повідомляють на сайті ГУНП у Волинській області.

Воскобойник Микола Миколайович, 26 листопада 1989 року народження, житель міста Олика, 14 січня 2026 року пішов з дому та перестав виходити на зв’язок. Де перебуває зараз – невідомо.

ПРИКМЕТИ: зріст 160 см; середньої тілобудови; волосся чорне; очі карі, на спині є татуювання у вигляді хреста, на грудях зліва татуювання у вигляді серця та напис Рома.

БУВ ОДЯГНЕНИЙ:  у довгу темну куртку  з наявними двома стрічками жовтого кольору, чорну шапку, сірі штани.

Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого, повідомити поліцію за номерами телефонів: +380 50 978 6838 та 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: розшук, зникнення, Волинь, Олика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув відомий боєць ММА і тренер з Луцька Олексій Бондаренко
Сьогодні, 13:49
Помер завідувач науково-дослідного відділу волинського заповідника
Сьогодні, 13:15
Розшукують волинянина, який зник 4 дні тому
Сьогодні, 12:33
В Україні дозволили множинне громадянство
Сьогодні, 11:51
Працював на землі, а зараз захищає небо: історія волинського нацгардійця. ФОТО
Сьогодні, 11:07
Медіа
відео
1/8