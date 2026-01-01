В Україні дозволили множинне громадянство

Законопроект про множинне громадянство, прийнятий 18 червня 2026 року, офіційно набрав чинності. Згідно з ним, українці тепер можуть мати не тільки українське, а й громадянство інших держав.Втім, це стосується далеко не всіх країн, а сам механізм має важливі нюанси. Розповідаємо, що таке множинне громадянство, які паспорти дозволені й що змінюється для українців та іноземців.Множинне громадянство в Україні - це новий правовий статус. Він дозволяє українцям мати громадянство двох і більше країн і при цьому не втрачати українське (як було до цього).Очікується, що це дозволить легалізувати статус українців за кордоном, дасть можливість отримати громадянство в спрощеному порядку, а також спростить процедуру отримання українського громадянства іноземцям. Правда, отримати громадянство українці можуть не всіх країн - всі ці нюанси прописані в новому законі.Закон про множинне громадянство Україна прийняла 18 червня 2026 року (Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України"). Але став чинним документ тільки 16 січня 2026 року.Згідно з ним, в Україні вводиться механізм визнання множинного громадянства за умови, що воно не суперечить інтересам національної безпеки. У той же час навколо нововведення тривають дискусії, оскільки Конституція України закріплює принцип єдиного громадянства - як, власне, і дискусії навколо правильного трактування цієї статті Конституції.українці зможуть мати паспорт іншої держави (або декількох), але при цьому не втрачати українського громадянства;покарань за наявність або приховування іноземного паспорта не буде;юридично Україна визнає тільки свій паспорт.На сьогодні Кабмін затвердив перелік держав, громадянство яких можуть отримати українці, а громадяни цих країн - українське. Поки що в цьому списку такі країни:Польща;Чехія;Німеччина;США;Канада.Тобто, в Україні зараз дозволено мати громадянство цих п'яти країн - головне, щоб ці країни вам його видали.Цей перелік будуть розширювати. Водночас закон забороняє мати російське, білоруське та громадянство інших країн, визнаних агресорами або окупантами, і не поширюється на громадян цих країн теж.Закон діє в обидва боки: громадяни держав, затверджених Кабміном, також можуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. Для цього їм потрібно буде подати декларацію про визнання себе громадянином України, проте інші вимоги залишаються колишніми (зокрема, знання української мови та історії, Конституції, встановлений термін проживання). Пільгові умови передбачені для іноземців, які за контрактом служать у Збройних силах України в період воєнного стану - їм достатньо одного року служби, щоб отримати громадянство України. Також за спрощеною процедурою зможуть оформити громадянство родичі військовослужбовців, які загинули або продовжують захищати країну.