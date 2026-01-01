Волинська каратистка стала чемпіонкою України і поїде на європейські змагання

Євгена Кондратовича Іванна Дем’янчук (тренер – Сергій Долінко) здобула 1 місце серед молоді на чемпіонаті України з кіокушинкай карате та за підсумками змагань увійшла до складу національної збірної України.



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Такий результат дав їй право представляти Україну на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате, який відбудеться найближчим часом. Це чергове підтвердження високого рівня підготовки спортсменів та системної роботи тренерського штабу.



Також національний чемпіонат відзначився ще одним результатом – Рафаель Королік виборов 3 місце серед молодших юнаків (2012-2013 р.н.), продемонструвавши стабільний і конкурентний рівень виступів.



Клуб «Самурай Будокан» стабільно готує спортсменів, які входять до складу національної збірної України та гідно представляють державу на міжнародній арені.



Спортклуб висловлює окрему подяку директорці КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича Олені Клімашевській за підтримку розвитку спортивної школи, створення належних умов для підготовки спортсменів та розвиток кіокушинкай карате в регіоні. Спортсмени щиро вдячні Збройним Силам України за можливість тренуватися, змагатися та представляти країну на міжнародному рівні.



Також честь міста Ковеля на турнірі гідно захищали п’ятеро вихованців спортивного клубу «Оямас». Під керівництвом досвідченого наставника – тренера клубу Володимира Пустового бійці продемонстрували високу технічну підготовку. У запеклій боротьбі вихованець клубу Тимофій Паровенко зумів обійти сильних суперників та виборов почесне друге місце.



Успіх спортсменів – це результат великої праці та надійної підтримки. Керівництво клубу «Оямас» та батьківський комітет висловлюють щиру вдячність засновнику клубу Михайлу Любчуку за розвиток карате в місті та підтримку молоді. Також велика подяка людям та організаціям, які фінансово та морально підтримали цю ковельську команду та допомогли організувати поїздку на змагання: Роману Романчуку (фірма «Чисто Шоп», спортклуб «Аперкот»), Віталію Гиричуку (фірма «Дедушка»), Сергію Паровенку (фірма «ОптКлін»), будівельній компанії «Орбіта».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представниця клубу «Самурай Будокан» та комплексної ДЮСШ імені(тренер –) здобула 1 місце серед молоді на чемпіонаті України з кіокушинкай карате та за підсумками змагань увійшла до складу національної збірної України.Про це повідомляє Ковельmedia. Такий результат дав їй право представляти Україну на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате, який відбудеться найближчим часом. Це чергове підтвердження високого рівня підготовки спортсменів та системної роботи тренерського штабу.Також національний чемпіонат відзначився ще одним результатом –виборов 3 місце серед молодших юнаків (2012-2013 р.н.), продемонструвавши стабільний і конкурентний рівень виступів.Клуб «Самурай Будокан» стабільно готує спортсменів, які входять до складу національної збірної України та гідно представляють державу на міжнародній арені.Спортклуб висловлює окрему подяку директорці КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича Олені Клімашевській за підтримку розвитку спортивної школи, створення належних умов для підготовки спортсменів та розвиток кіокушинкай карате в регіоні. Спортсмени щиро вдячні Збройним Силам України за можливість тренуватися, змагатися та представляти країну на міжнародному рівні.Також честь міста Ковеля на турнірі гідно захищали п’ятеро вихованців спортивного клубу «Оямас». Під керівництвом досвідченого наставника – тренера клубубійці продемонстрували високу технічну підготовку. У запеклій боротьбі вихованець клубузумів обійти сильних суперників та виборов почесне друге місце.Успіх спортсменів – це результат великої праці та надійної підтримки. Керівництво клубу «Оямас» та батьківський комітет висловлюють щиру вдячність засновнику клубу Михайлу Любчуку за розвиток карате в місті та підтримку молоді. Також велика подяка людям та організаціям, які фінансово та морально підтримали цю ковельську команду та допомогли організувати поїздку на змагання: Роману Романчуку (фірма «Чисто Шоп», спортклуб «Аперкот»), Віталію Гиричуку (фірма «Дедушка»), Сергію Паровенку (фірма «ОптКлін»), будівельній компанії «Орбіта».

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