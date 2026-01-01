На Волині небайдужі громадяни допомогли спіймати двох п'яних водіїв

Ковельські патрульні виявили двох нетверезих водіїв за допомогою небайдужих громадян.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.3 червня інспектори отримали повідомлення про те, що водій автомобіля Audi порушує ПДР. Поліцейські негайно передали орієнтування всім екіпажам і згодом виявили авто, що підпадало під опис, на вулиці Костомарова.Під час спілкування інспектори помітили у керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Втім, чоловік відмовився від проходження огляду. Крім того, інспектори з’ясували, що водій позбавлений права керування транспортними засобами та вчинив це правопорушення повторно протягом року.Ще одне повідомлення від небайдужого громадянина патрульні отримали на вулиці Калиновій: біля житлового будинку водій автомобіля Ford здійснював хаотичні маневри й, імовірно, перебував у стані сп’яніння.Інспектори оперативно виявили та зупинили автомобіль.Спілкуючись із чоловіком, вони справді помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак громадянин відмовився проходити огляд як на місці події, так і в медичному закладі.Обох чоловіків відсторонили від керування та склали відповідні адміністративні матеріали.Нагадуємо: керування у стані сп’яніння — це серйозна загроза життю та здоров’ю. Не ризикуйте — обирайте відповідальність