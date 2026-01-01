5 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні – Всесвітній день охорони навколишнього середовища, Міжнародний день боротьби з незаконним, нерегульованим рибним промислом.Також вітаємо тих, хто носить ім'я Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір з їхнім Днем ангела. Бажаємо їм здоров'я, злагоди та достатку.Чим запам'ятався цей день з огляду подій на Волині у різні роки:5 червня 1991 року на вулиці Селищній у Луцьку (в районі Вишкова) відкрився обласний ліцей природничого профілю.Рівно через рік сесія Волинської облради народних депутатів головою ради обрала Бориса Клімчука.У цей день 2002 року була створена обласна Асоціація незалежних волинських письменників імені Павла Чубинського. Головою її Провідної ради був обраний одноголосно письменник Олексій Добко.