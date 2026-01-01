Про виключення чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна





Про це єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер сказав на пресконференції, пише



За його словами, держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають «деякі зміни в обсязі», серед яких виключення чоловіків віком 23-60 років.



«І це те, про що нас просять українці», — каже Бруннер.



Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення з країнами, що прийняли велику кількість українців, серед яких Чехія, Польща, Німеччина, країни Балтії та Австрії. Остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар.



Раніше видання Euractiv із посиланням на отриманий внутрішній документ Ради ЄС писало, що країни ЄС розглядають питання, чи виключати українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців у разі її продовження після 4 березня 2027 року.



За даними Euractiv, уряди деяких країн ЄС висловили стурбованість «зростальною часткою чоловіків призовного віку» із загальної кількості новоприбулих. Тож під час обговорення продовження програми захисту виникла пропозиція звузити її сферу застосування, зокрема «виключити чоловіків призовного віку» або людей, які виїхали з України нелегально.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Запит про виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців Європейського Союзу надійшов від України.Про це єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграціїсказав на пресконференції, пише Громадське За його словами, держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають «деякі зміни в обсязі», серед яких виключення чоловіків віком 23-60 років.«І це те, про що нас просять українці», — каже Бруннер.Він розповів, що з цього питання відбулося обговорення з країнами, що прийняли велику кількість українців, серед яких Чехія, Польща, Німеччина, країни Балтії та Австрії. Остаточне ж рішення ухвалять найближчими тижнями, вважає комісар.Раніше видання Euractiv із посиланням на отриманий внутрішній документ Ради ЄС писало, що країни ЄС розглядають питання, чи виключати українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців у разі її продовження після 4 березня 2027 року.За даними Euractiv, уряди деяких країн ЄС висловили стурбованість «зростальною часткою чоловіків призовного віку» із загальної кількості новоприбулих. Тож під час обговорення продовження програми захисту виникла пропозиція звузити її сферу застосування, зокрема «виключити чоловіків призовного віку» або людей, які виїхали з України нелегально.

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